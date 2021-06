Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : teste les 17E Cercle Finance • 04/06/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - La sortie 'par le haut' du corridor 13,8E/15,4E validait un objectif de 17E qui est maintenant atteint: le prochain objectif pourrait le quadruplement par rapport au plancher des 4,83E, soit 19,5E environ (le titre enchaine les records absolus depuis le 21 mai, pas moins de 9 en 11 séances... mais surtout, le titre 12 séances de hausse consécutives au fixing d'ouverture (comment une telle mécanique s'arrête-t'elle ?).

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +1.94%