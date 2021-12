Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : teste la recharge par induction dynamique information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 16:54









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce l'inauguration de ' Arena del futuro ', un circuit construit en Italie par A35 Brebemi, en coopération avec Stellantis et d'autres partenaires, afin de tester la technologie de recharge électrique des véhicules par induction dynamique. Alimenté par une puissance électrique de 1 MW, ce circuit d'un peu plus d'un kilomètre de long est équipé d'un système DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) permettant la recharge sans fil et en mouvement des véhicules grâce à un système placé sous l'asphalte. ' Le DWPT est l'une des principales technologies mises en oeuvre pour répondre de façon immédiate et concrète au besoin de décarbonisation et de durabilité environnementale dans le secteur de la mobilité ', assure Stellantis. Les premiers résultats seraient d'ailleurs ' plus qu'encourageants ', assure le constructeur. Stellantis compte investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et le développement de logiciels.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.06%