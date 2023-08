Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : tendance haussière à valider au-delà de 16,80E information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Stellantis poursuit le rebond amorcé sur 16,35E et s'ouvre un nouveau potentiel de hausse avec le franchissement de 16,80E: le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 17,44E du 10 août, et le titre devrait enchaîner avec celui des 17,7E du 3 mars.





