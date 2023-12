Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Symbio inaugure une 'Gigafactorie' à Saint-Fons information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Symbio, la co-entreprise détenue à parts égales par Forvia, Michelin et Stellantis, a inauguré aujourd'hui SymphonHy, sa première 'Gigafactorie', ainsi que son centre d'excellence technologique et industrielle.



Située à Saint-Fons (Auvergne-Rhône-Alpes), SymphonHy est le plus grand site intégré de production de piles à combustible en Europeet consolide le leadership technologique et industriel de Symbio.



SymphonHy permettra à Symbio d'accompagner ses clients pour faire de la mobilité hydrogène zéro émission une réalité abordable, sans compromettre la performance, assure Stellantis.



'L'inauguration d'aujourd'hui marque une étape importante car l'hydrogène fait partie de l'ensemble des technologies que nous proposons à nos clients véhicules utilitaires légers', a commenté Carlos Tavares, CEO de Stellantis.



'Cette technologie est un élément clé du puissant écosystème électrique que nous développons pour soutenir notre objectif audacieux d'atteindre, d'ici à 2030, 100 % de nos ventes en électriques en Europe et 50 % aux États-Unis', a-t-il ajouté.





