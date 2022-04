Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: suspension de la production en Russie information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la suspension de sa production en Russie dans le sillage des sanctions occidentales prononcées contre Moscou suite au déclenchement de la guerre en Ukraine.



Dans un bref communiqué, le géant automobile évoque le renforcement, jour après jour, des sanctions croisées contre la Russie, mais aussi l'impact des difficultés logistiques rencontrées au quotidien par le site.



Stellantis dit ainsi avoir décidé de suspendre son activité industrielle au sein de l'usine de Kalouga, une ville de Russie centrale dans laquelle il produit des véhicules utilitaires.



Le géant automobile explique vouloir garantir le respect total de l'ensemble des sanctions et protéger ses employés.



'Stellantis condamne la violence et soutient toute action permettant de restaurer la paix', est-il précisé dans son communiqué.





