Stellantis: succès du premier plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi le succès de son premier plan d'actionnariat salarié, qui s'est soldé par la souscription de 4,4 millions d'actions pour un montant total investi de 65 millions d'euros.



Lancée en France et en Italie au mois de novembre, le programme - baptisé 'Shares to Win' - a été adopté par près de 85.000 collaborateurs, souligne le groupe automobile dans un communiqué.



Il proposait des conditions préférentielles pour les collaborateurs, avec une décote de 20% sur le prix de l'action et un abondement de 100% du montant personnel investi jusqu'à 1000 euros.



Au final, ce sont 22% des collaborateurs éligibles (31% en France, 13% en Italie) qui ont ainsi souscrit à l'offre, avec un investissement individuel de l'ordre de 2470 euros.



Stellantis indique qu'il prévoit maintenant d'étendre le programme dès le premier semestre 2024 aux 242.000 salariés éligibles dans les principaux pays où il opère.





