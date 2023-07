Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - Stellantis prend près de 2%, avec le soutien d'un relèvement de conseil à 'achat' chez Bank of America, le broker jugeant les risques à court terme sur les résultats et à long terme sur la transition vers la mobilité électrique 'plus qu'intégrés dans les cours'.



'Nous sommes sans illusions sur la normalisation des prix et du mix ainsi que sur les risques pour le second semestre 2023, mais nous nous situons néanmoins supérieurs d'environ 10% aux consensus pour le premier semestre et l'ensemble de 2023', ajoute-t-il.