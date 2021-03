Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : solides résultats pour FCA et PSA en 2020 Cercle Finance • 03/03/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Lancé il y a moins de 50 jours à l'occasion de la fusion de FCA et PSA, Stellantis présente aujourd'hui de 'solides résultats 2020', en s'appuyant en réalité sur les résultats financiers antérieurs réalisés par FCA et PSA. Malgré la Covid, FCA annonce des résultats solides en 2020, avec un résultat net ajusté de 1,9 MdE, pour un EBIT ajusté de 3,7MdsE. FCA annonce de plus 'des résultats record au 4e trimestre', avec un EBIT ajusté de 2,3MdsE. 'Toutes les régions, ainsi que Maserati, sont favorables', souligne le groupe. De son côté, PSA met en avant 'la forte rentabilité en 2020', avec 7,1% de marge opérationnelle courante pour l'Automobile, à 3,4MdsE. Le résultat net part de groupe s'établit 2,2MdsE

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.59%