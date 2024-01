Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: Sixt a prévu d'acheter jusqu'à 250.000 véhicules information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 14:39









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec le loueur de voitures allemand Sixt, qui va lui acheter jusqu'à 250.000 véhicules en trois ans.



Aux termes de l'accord, ce sont jusqu'à 250.000 véhicules de dernière génération des marques Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall et Maserati qui viendront rejoindre la flotte de location de Sixt en Europe et en Amérique du Nord d'ici 2026.



L'accord porte sur toute une variété de modèles, des citadines aux SUV en passant par les fourgonnettes et les utilitaires ainsi que des véhicules électriques dotés des dernières technologies.



En achetant à Stellantis des véhicules électriques à batterie (BEV), Sixt va pouvoir réduire l'empreinte CO2 de sa flotte et s'approcher de son objectif visant une part de 70% à 90% de véhicules électrifiés en Europe d'ici à 2030.



Les premières livraisons auront lieu dès le premier trimestre 2024 et se poursuivront tout au long de l'année.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.48%