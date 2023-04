Stellantis simplifie ses activités financières et de leasing en Europe

(AOF) - Stellantis a dévoilé une nouvelle organisation pour le financement et le leasing de ses services en Europe, « simplifiant et renforçant sa capacité multimarque avec les nouveaux services financiers » de Stellantis (anciennement Banque PSA Finance) et Leasys (consolidation des activités des agences Leasys et Free2move Lease). Le constructeur automobile a ainsi annoncé l’entrée en vigueur de ses accords avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance.

Banque PSA Finance est désormais rebaptisée Stellantis Financial Services et disposera d'une entité de financement unique par pays couvrant toutes les marques Stellantis, en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et Santander Consumer Finance.

Stellantis a annoncé également la création d'une société de location opérationnelle multimarque Leasys, une coentreprise à parité avec Crédit Agricole Consumer Finance, à la suite de la consolidation avec Leasys et Free2move Lease. Son objectif est de devenir le leader européen de la location avec un parc automobile d'un million de véhicules d'ici 2026. Le constructeur automobile confirme également que Crédit Agricole Consumer Finance a pris 50% de participation dans FCA Bank qui était auparavant la propriété de Stellantis.

Sa stratégie, telle qu'elle est définie dans le plan stratégique Dare Forward 2030, consiste à renforcer ses activités de services financiers, dans le but de doubler son revenu bancaire net d'ici 2030.

Les autorités antitrust compétentes et les régulateurs du marché ont approuvé l'exécution de ces différentes opérations.