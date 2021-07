Stellantis signe une facilité de credit syndiqué, renouvelable, de 12 milliards d'euros

(AOF) - Stellantis N.V. a annoncé avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable syndiquée (« RCF ») de 12 milliards d'euros, avec un groupe de 29 banques. Ce nouveau RCF remplace les RCF syndiqués existants du Groupe PSA (3 milliards d'euros) et du Groupe FCA (6,25 milliards d'euros), offrant ainsi une augmentation de la liquidité globale du groupe et une extension de la durée de la facilité.

Ce nouveau RCF, qui peut être utilisé à des fins générales, est structuré en deux tranches : 6 milliards d'euros, d'une durée de 3 ans, et 6 milliards d'euros, d'une durée de 5 ans, chaque tranche bénéficiant de deux options d'extension supplémentaires, d'une durée d'un an chacune.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.