Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis:signe un accord avec Terrafame pour les batteries information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Stellantis a signé un accord avec Terrafame pour l'approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques.



À compter de 2025, l'entreprise finlandaise Terrafame fournira à Stellantis du sulfate de nickel pendant cinq ans. Terrafame exploite en Finlande l'une des plus grandes usines au monde composants chimiques pour batteries de véhicules électriques. Grâce à sa technologie de production unique, l'empreinte carbone du sulfate de nickel produit par Terrafame est parmi les plus faibles du secteur.



Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software jusqu'en 2025.



' Nous continuons à développer une nouvelle chaîne de valeur mondiale avec des partenaires de premier ordre, afin de soutenir notre stratégie globale et respecter notre engagement : être le champion du secteur en matière de lutte contre les changements climatiques en atteignant la neutralité carbone d'ici 2038, en avance par rapport à la concurrence. ' a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.25%