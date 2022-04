Stellantis signe des « accords-cadres » avec ses partenaires financiers européens

(AOF) - À l’issue de négociations exclusives entamées le 17 décembre dernier, Stellantis a conclu de nouveaux accords-cadres avec BNP Paribas Personal Finance (« BNPP PF »), Crédit Agricole Consumer Finance (« CACF ») et Santander Consumer Finance (« SCF ») visant à réorganiser la configuration actuelle des activités de financement de Stellantis en Europe.

" Je suis heureux de confirmer la signature de ces accords avec nos partenaires historiques européens, " a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. " Notre stratégie est de renforcer la position de notre captive financière, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, pour doubler notre produit net bancaire d'ici 2030. Cette nouvelle plate-forme doit nous permettre d'atteindre cet objectif et d'être créateur de valeur pour l'ensemble de nos activités de financement ".

Ces accords-cadres s'inscrivent dans le plan stratégique " Dare Forward 2030 " de Stellantis. Ils permettront la création d'une société de leasing opérationnel multimarque détenue à 50 % par Stellantis et à 50 % par CACF qui serait le fruit du regroupement des activités Leasys et Free2move Lease, afin de devenir un leader européen avec un objectif d'une flotte d'1 million de véhicules à horizon 2026,

Ces accords-cadres permettront également une réorganisation des activités de financement au travers de Joint-Ventures établies avec BNPP PF ou SCF dans chaque pays, chargée des activités de financement pour l'ensemble des marques Stellantis.

Cette nouvelle organisation devrait être opérationnelle au premier semestre 2023 après l'obtention des autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.