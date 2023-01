Stellantis : signature d'un accord d'approvisionnement en sulfate de nickel avec Terrafame

(AOF) - Stellantis et Terrafame ont annoncé la signature d’un accord pour l’approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques. À compter de 2025, l’entreprise finlandaise Terrafame fournira à Stellantis du sulfate de nickel pour la durée de l’accord, qui est fixée à cinq ans. Cet accord avec Terrafame s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’électrification ambitieuse de Stellantis, et couvrira une part importante des besoins en nickel durable produit à l’échelle régionale.

Cet accord d'approvisionnement s'inscrit dans le cadre de nos besoins en matières premières pour les batteries de nos véhicules électriques ", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. " Nous continuons à développer une nouvelle chaîne de valeur mondiale avec des partenaires de premier ordre, afin de soutenir notre stratégie globale et respecter notre engagement : être le champion du secteur en matière de lutte contre les changements climatiques en atteignant la neutralité carbone d'ici 2038, en avance par rapport à la concurrence. "

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick up aux États-Unis d'ici 2030.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial - 3ème américain avec 11 % de parts de marché et 2ème européen avec 20 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 162 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement en Amérique du nord et du sud et en Europe ;

- Modèle d’affaires adaptant le groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules via la transformation digitale, la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) et la responsabilité sociale ;

- Capital avec 4 actionnaires principaux : le holding de la famille Agnelli Exor pour 14,4 %, la famille Peugeot pour 7,2 %, le chinois Dongfeng pour 5,6 % et BPI France pour 5,66 %, John Elkann présidant le conseil d’administration de 11 membres et Carlos Tavares étant directeur général ;

- Situation financière saine : 59,7 Mds€ de liquidité industrielle disponible et 56 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » :

- maintien d’un point d’équilibre à moins de 50 % des facturations et de marges opérationnelles à plus de 2 chiffres,

- doublement des revenus dont un quadruplement dans le haut de gamme, ¼ réalisé hors Europe et Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et 1/3 tirés des ventes en ligne,

- dès 2024, 5 Mds$ de liquidités tirées des synergies ;

- Stratégie d’innovation :

- hausse de la capacité des batteries à 400 GWh,

- association piles à combustibles/hydrogène pour les grands utilitaires,

- nouveau fonds de capital risque de 300 M€ pour les technologies de pointe,

- écosystème collaboratif, avec plus de 160 projets cofinancés et plus de 1 000 partenaires intervenant dans la conduite autonome, la connectivité, la fabrication, les technologies d’électrification et la propulsion de pointe,

- académies dans le digital & data et l’électricité ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2038 via une réduction de 50 % en 2030 :

- 100 % de véhicules électriques en Europe et 50 % aux Etats-Unis ;

- nouvelle division d’économie circulaire – achat du reconditionneur Stimcar, lancement de hubs circulaires régionaux à partir de 2023, label SUSTAINera - visant 2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2030,

- plans d’électrification et de software dotés de 30 Mds€ d’investissements d’ici 2025 ;

- Intégration du spécialiste Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Sécurisation de l’écosystème des batteries par 5 giga-entreprises en Europe et Amérique du nord, par partenariats et par renforcement de l’approvisionnement en hydroxyde de lithium et en puces CoolSIC d’Infineon.

Défis

- Pénuries de semi-conducteurs jusqu’à fin 2023 ;

- Exécution des synergies –3,2 Md€ de cash net en 2021 sur 5 Mds€ attendus en 2024 ;

- Avancées des activités de financement aux Etats-Unis et en Europe, à forte rentabilité ;

- Remontée de la marge opérationnelle des activités européennes ;

- Après une hausse de 29 % des revenus au 3ème trimestre, confirmation de l’objectif 2022 d’une marge opérationnelle à 2 chiffres et d’un flux d’autofinancement libre positif.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.