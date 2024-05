Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: série de changements organisationnels en juin information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce une série de changements organisationnels à compter du 1er juin 2024.



Ainsi, Luca Napolitano est nommé Chief Sales & Marketing Officer, en plus de ses fonctions actuelles de CEO de la marque Lancia. Il remplace Thierry Koskas, qui se consacrera désormais au développement global de la marque Citroën.



Par ailleurs, Olivier Bourges devient Chief Customer Experience Officer, prenant la suite de Richard Schwarzwald, parti pour des raisons personnelles. Olivier aura pour mission d'atteindre l'objectif du plan stratégique Dare Forward 2030, qui vise à faire de Stellantis 'le numéro un en satisfaction client'.



Enfin, Clara Ingen-Housz, arrivée chez Stellantis début 2024, succède à Olivier Bourges en tant que head of Global Corporate Office and Public Affairs et intègre la Top Executive Team. Ancienne Directrice Juridique et Directrice de l'Éthique et de la Conformité chez Saint-Gobain, elle apporte 'une solide expérience internationale et juridique'.





