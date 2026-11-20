Stellantis se retire du sport automobile, Peugeot ne sera pas au Mans

Usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris

PARIS, 20 novembre (Reuters) - Stellantis annoncera lundi l'arrêt ‌de ses investissements dans le sport automobile, rapporte vendredi Le Figaro, le quotidien ​ajoutant que la marque Peugeot du constructeur automobile quittera les courses d'endurance tandis que Citroën et Opel abandonneront celles de Formule E électrique.

Le groupe a refusé ​de commenter ces informations, disant uniquement que des réunions extraordinaires avec les représentants des employés de Stellantis ​Motorsport étaient prévues lundi.

"Nous confirmons que des ⁠réunions extraordinaires du CSEC de l'entreprise en France, et du CSE du ‌site de Satory ont été convoquées pour lundi, pour discuter avec les représentants des employés de Stellantis Motorsport", a dit un ​porte-parole du constructeur franco-italo-américain.

"À ce ‌stade, nous ne pouvons fournir aucune indication sur ces ⁠sujets afin de respecter le processus d'information et de consultation", a-t-il ajouté.

Stellantis a engagé un vaste plan de réductions de coûts afin de redresser sa situation ⁠financière après deux ans ‌de baisse des ventes et des profits. Le directeur général ⁠Antonio Filosa a lancé cette année un plan d'efficacité dénommé "Programme de création ‌de valeur" dont il attend six milliards d'euros d'économies d'ici 2028.

Le ⁠groupe s'est dit confiant le mois dernier de dépasser ses ⁠objectifs d'économies, confortant ‌sa prévision d'un retour à un cash flow positif en 2027.

Le retrait de ​Peugeot des 24 Heures du Mans, dont ‌Ouest France s'est également fait l'écho jeudi, n'est pas une première.

La marque au lion, alors propriété ​de PSA, avait déjà quitté l'épreuve reine d'endurance en 2012 pour que le groupe puisse faire des économies lors de la grave crise financière ⁠qu'il avait traversée. Stellantis avait ensuite décidé de revenir en endurance un an après avoir été créé via la fusion entre PSA et FCA.

Parmi les marques de Stellantis actuellement engagées en sport automobile, Lancia concourt également dans le championnat du monde de rallye.

(Gilles Guillaume et Dominique Vidalon; rédigé par Claude Chendjou, édité ​par Benoit Van Overstraeten)