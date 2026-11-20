Stellantis se retire du sport automobile - Le Figaro

Stellantis STLAM.MI annoncera lundi son retrait du sport automobile, rapporte vendredi Le Figaro, le quotidien ajoutant que la marque Peugeot du constructeur automobile quittera les courses d'endurance tandis que Citroën et Opel quitteront la Formule E.

Le groupe a refusé de commenter ces informations, disant juste que des réunions extraordinaires avec les représentants des employés de Stellantis Motorsport étaient prévues lundi.

"Nous confirmons que des réunions extraordinaires du CSEC de l'entreprise en France, et du CSE du site de Satory ont été convoquées pour lundi, pour discuter avec les représentants des employés de Stellantis Motorsport", a dit le constructeur franco-italo-américain.

"À ce stade, nous ne pouvons fournir aucune indication sur ces sujets afin de respecter le processus d'information et de consultation", a-t-il ajouté.

(Gilles Guillaume; rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)