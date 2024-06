Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : se redresse vers 20,40E, surveiller 21,5E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Stellantis a été affecté par le coût financier (mais également d'image de marque) des 240.000 véhicules rappelés pour des problèmes d'airbags sur les DS3 et C-3 mais il réagit peu cette fois aux rumeurs que cela pourrait coûter le double s'il s'avère que les marques Peugeot, Opel, etc. sont également concernées.

Le plancher des 19,8/19,9E a bien tenu et le cours se redresse vers 20,40E... mais la tendance à la consolidation ne cessera de peser sur les cours qu'en cas de refranchissement de la résistance des 21,45/21,5E de mi-décembre 2023 puis de mi-mai 2024.





Valeurs associées STELLANTIS 20.31 EUR MIL +0.64%