Stellantis : se hisse vers 13,8E, 'gap' des 13,91E en vue

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Stellantis respirent: le support annuel intraday des 12,2E du 7 mars et 2 mai a tenu. Le titre rebondit vers se hisse vers 13,8E et s'apprête à refermer le 'gap' des 13,91E du 14 avril.

Mais le plus intéressant, c'est que le franchissement des 13,3E valide une sortie du canal baissier moyen terme inauguré sous les 19,3E le 17 janvier.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +3.49%