Stellantis : revient tester la résistance des 18,65E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - Stellantis revient tester la résistance des 18,65E du 31 juillet et la vigilance s'impose vu le risque de formation d'un 'M' baissier.

Un pullback pourrait se transformer en correction en cas d'enfoncement du support oblique moyen terme des 17,1E.

Le 'M' baissier serait validé en cas de basculement sous 16,3E.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +3.07%