Stellantis: revendique 21% de parts de marché en Europe

(CercleFinance.com) - Stellantis a revendiqué vendredi une part de marché de 21% en Europe au titre du premier trimestre de l'année, sur la base du périmètre constitué par les véhicules particuliers (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL).



Au niveau des modèles, la Peugeot 208 conserve la tête du 'top 10' des véhicules les plus vendus, au sein duquel figurent d'autres modèles du groupe, comme la Citroën C3, la Peugeot 2008, l'Opel Corsa et la Fiat Panda.



Stellantis s'est également maintenu en tête du marché européen des véhicules utilitaires légers, avec une part de marché de 34%, ce qui représente près de 145.000 vehicles immatriculés au cours du premier trimestre.



Dans le contexte de la transition énergétique, le groupe revendique par ailleurs le statut de leader du marché des véhicules à faibles émissions dans plusieurs pays tels que l'Italie (35,7% de parts de marché), la France (30,3%), et l'Espagne (21,8%).



La nouvelle Fiat 500, la Peugeot 3008 et la Peugeot 208 figurent ainsi dans le haut du classement des ventes de véhicules électrifiés sur ce segment.





