Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : retrace le zénith des 25,96E du 13 mars information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Stellantis retrace le zénith des 25,96E du 13 mars et confirme une ascension de +30% en 6 semaines, depuis le plancher du 25 janvier vers 19,15E.

le 26E semblent constituer un bel objectif pour un titre parti de 14,2E le 31 mai 2023, mais tout le monde vise désormais un doublement, à 28,4E.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.64%