Stellantis : retrace la résistance des 14,3% d'août 2018 Cercle Finance • 19/01/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Stellantis (Mnémo STLA, à ne pas confondre avec TSLA, c'est à dire le rival Tesla) gagne plus de 13% en moins de 36H: le franchissement de la résistance des 13,1E débouche sur le re-test immédiat de la résistance des 14,1/14,3E, testée en août 2018 puis octobre 2019. Mais il n'est plus interdit de miser sur le retracement du 'pic' éphémère des 15E du 30/10/2019.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +5.16%