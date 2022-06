Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : retombe sous 13,9E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - Stellantis retombe sous 13,9E, l'ex-zénith du 23 mai.

Stellantis peut encore préserver sa tendance haussière, à condition de ne pas entamer son support ascendant court terme vers 13,5E.

Il faudrait ensuite ne pas s'enfoncer sous les 12,75E, et surtout le plancher annuel des 12,4E.





