Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : reprend +3% vers 15,10E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Stellantis reprend +3% vers 15,10E (distribution du dividende de 1,34E ce lundi) mais c'est encore insuffisant pour se replacer au-dessus de 15,7E, l'ex-plancher des 17 et 20 mars, et surtout au-dessus du support ascendant oblique moyen terme qui gravite vers 16,5E.

La tendance haussière est invalidée, le prochain support moyen terme se situe vers 14E







Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.70%