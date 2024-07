Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : reprend +2,5%, refranchit les 19E information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Stellantis reprend +2,5% et refranchit les 19E: la poursuite du rebond n'est pas assurée avec la présence de 2 obstacles : le 1er vers 19,4E et le second vers 14,8E (ex-plancher du 8 mai).

Stellantis pourrait ensuite tenter de franchir les 20,5E (ex-résistance du 15 mai)





Valeurs associées STELLANTIS 19,13 EUR MIL +2,52%