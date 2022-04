Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : repli en trompe l'oeil après dividende 1,04E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 10:48









(CercleFinance.com) - Stellantis 'chute' de 14,07E vers 13,3E à l'ouverture mais c'est un repli en trompe l'oeil après détachement d'un dividende 1,04E.

En réalité, Stellantis grimpe de +3,3% vers 13,45E (le titre aurait dû rouvrir à 13,03E).

Le principal enjeu reste la préservation du support des 12,45E du 10/11 mars (ajusté du dividende).





