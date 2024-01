Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : repasse la barre des 20E information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - Stellantis, hésitant toute la matinée a soudain bondit de +3% vers 12H30 et repasse la barre des 20E pour refermer le 'gap' des 20,12E du 15 janvier et se rapprocher de la première résistance qui se dessine vers 20,40E.

L'objectif suivant demeure le palier des 21E (testé le 11 janvier).





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.10%