Stellantis: renforce ses projets collaboratifs dans le monde information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 16:16









(CercleFinance.com) - Stellantis compte sur ses réseaux d'innovation collaborative afin d'accélérer le développement et la mise en oeuvre de technologies de pointe qui lui permettront d'atteindre les objectifs de son Plan Stratégique Dare Forward 2030 - notamment une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038.



A ce jour, le groupe est impliqué dans 164 projets collaboratifs cofinancés et alignés avec les domaines techniques stratégiques de Stellantis.

Le groupe dispose de plus de 1000 partenaires à travers le monde.



' Basée sur un écosystème collaboratif mondial, notre approche ouverte s'intéresse aux plus grands défis techniques afin de nous permettre de développer nos connaissances et de nous concentrer sur des travaux de recherche précompétitive susceptibles d'avoir un impact positif sur le secteur de la mobilité ', a déclaré Ned Curic, Chief Technology Officer de Stellantis.







