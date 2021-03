Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : remonte vers les 14E, retrace le zénith du 20/01 Cercle Finance • 01/03/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Stellantis, insensible à une chute de 25,6% de ses ventes en février, remonte vers les 14E, retrace le zénith du 20/01 (à 13,9E très exactement). L'objectif suivant se situerait vers 14,45E, le double zénith des 20/08 et 19/09/2018.

