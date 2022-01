Stellantis : remboursement anticipé d’une ligne de crédit de 6,3 milliards auprès d’Intesa Sanpaolo

Cette ligne de crédit était garantie à 80 % par la SACE, l'agence italienne de crédit à l'exportation, dans le cadre du décret liquidité du gouvernement italien (" Decreto Liquidità "), sous la supervision du ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et du ministère du Développement économique (MISE).

" Elle a joué un rôle déterminant dans le redémarrage de la production industrielle et a assuré la continuité des projets d'investissement clés visant à assurer un avenir durable au secteur automobile en Italie ", explique Stellantis.

(AOF) - Stellantis a annoncé vendredi le remboursement par FCA Italy, sa filiale à 100 %, ainsi que par ses autres filiales italiennes, de la ligne de crédit de 6,3 milliards d’euros obtenue auprès de la banque Intesa Sanpaolo. La ligne de crédit, conclue en juin 2020, a été structurée de manière à soutenir le redémarrage et la transformation du secteur automobile italien après l’épidémie de Covid-19 en fournissant des liquidités aux activités du groupe en Italie et à ses fournisseurs italiens.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.