Stellantis remanie son équipe de direction après le départ de Harald Wester

(AOF) - Stellantis (+0,57% à 14,82 euros) a annoncé aujourd’hui des changements au sein de son équipe de direction à compter du 1er juillet 2023. Le constructeur automobile précise que ces nominations « suivent la logique de l’organisation matricielle de l’entreprise composée de régions, de marques et de fonctions », qui « a démontré son efficacité au regard des résultats financiers record » réalisés depuis la création de Stellantis début 2021.

Ned Curic, actuellement Chief Technology Officer, étendra son champ d'action à la recherche et au développement en devenant Chief Engineering and Technology Officer, en remplacement de Harald Wester, actuel Chief Engineering Officer, qui prend sa retraite.

Béatrice Foucher, actuellement CEO de DS Automobiles, est nommée Chief Planning Officer, en remplacement d'Olivier Bourges, qui devient Global Corporate Office and Public Affairs Officer. Dans cette nouvelle fonction, Olivier Bourges s'appuiera sur sa précédente expérience de Secrétaire Général de l'ex-PSA et sur sa connaissance remarquable des enjeux stratégiques de la filière automobile et de ses parties prenantes.

Olivier François, actuellement CEO de la Marque Fiat et Global Chief Marketing Officer, élargira son champ d'action et est nommé CEO des Marques Fiat et DS Automobiles en remplacement de Béatrice Foucher, tout en conservant la fonction de Stellantis Global Chief Marketing Officer.

Giorgio Fossati, en tant que General Counsel, renforcera sa contribution à l'activité juridique dans le contexte réglementaire toujours plus exigeant de l'industrie automobile. Silvia Vernetti, actuellement responsable du Global Corporate Office, est nommée responsable du Global Corporate Planning, sous la responsabilité de Béatrice Foucher. Timothy Kuniskis, actuellement CEO de la Marque Dodge, étendra son champ d'action pour inclure également la responsabilité de la marque Ram. Mike Koval, actuellement CEO de la Marque Ram, est nommé Head de Mopar Amérique du Nord.

Silvia Vernetti a une capacité éprouvée à gérer de nouveaux projets stratégiques, en s'appuyant sur sa profonde expertise en développement des affaires ainsi qu'en gestion financière.

Timothy Kuniskis, actuellement CEO de la Marque Dodge, étendra son champ d'action pour inclure également la responsabilité de la marque Ram. Sa parfaite compréhension du marché nord-américain contribuera au plan de croissance continue de Ram y compris dans son ambition d'expansion mondiale.

Mike Koval, actuellement CEO de la Marque Ram, est nommé Head de Mopar Amérique du Nord, reportant à Mark Stewart, North America Chief Operating Officer. Mike Koval prendra la responsabilité d'un P&L stratégique pour la performance de la région Amérique du Nord.

Stellantis a également annoncé aujourd'hui avoir signé avec une société financière indépendante un accord de rachat d'actions ordinaires pour la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros annoncé le 22 février 2023. Cet accord portera sur un montant maximum de 500 millions d'euros. La deuxième tranche du programme débutera le 7 juin 2023 et se terminera au plus tard le 7 septembre 2023. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial -3ème américain avec 11 % de parts de marché et 2ème européen avec 18 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 179,6 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement en Amérique du nord et du sud et en Europe ;

- Modèle d’affaires adaptant le groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules (positions mondiales dans les véhicules électriques) via la transformation digitale, la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) et la responsabilité sociale ;

- Capital avec 4 actionnaires principaux : le holding de la famille Agnelli Exor pour 14,4 %, la famille Peugeot pour 7,2 %, le chinois Dongfeng pour 5,6 % et BPI France pour 5,66 %, John Elkann présidant le conseil d’administration de 11 membres et Carlos Tavares étant directeur général ;

- Situation financière saine : 61,3 Mds€ de liquidité industrielle disponible et 61,3 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Enjeux

Plan stratégique « Dare forward 2030 » :

- maintien d’un point d’équilibre à moins de 50 % des facturations et de marges opérationnelles à plus de 2 chiffres,

- doublement des revenus dont un quadruplement dans le haut de gamme, ¼ réalisé hors Europe et Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et 1/3 tirés des ventes en ligne,

- stratégie software de 20 Mds de chiffre d’affaires et environ 40 % de marge brute ;

- Stratégie d’innovation :

- hausse de la capacité des batteries à 400 GWh,

- association piles à combustibles/hydrogène pour les grands utilitaires,

- nouveau fonds de capital risque de 300 M€ pour les technologies de pointe,

- écosystème collaboratif, avec plus de 160 projets cofinancés et plus de 1 000 partenaires -conduite autonome, connectivité, électrification et propulsion de pointe,

- académies dans le digital & data et l’électricité et 9 hubs digitaux ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2038 via une baisse de 50 % en 2030 vs 2021 :

- 100 % de véhicules électriques en Europe et 50 % aux Etats-Unis ;

- nouvelle division d’économie circulaire – achat du reconditionneur Stimcar, lancement de hubs circulaires régionaux à partir de 2023, label SUSTAINera - visant 2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2030,

- investissement dans la mine de cuivre « durable » Los Azules en Argentine,

- Intégration du spécialiste Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Sécurisation de l’écosystème des batteries par 5 giga-entreprises en Europe et Amérique du nord et par intégration verticale des matières premières ;

Défis

- Réduction des pénuries de semi-conducteurs d’ici fin 2023 ;

- Retombée du partenariat stratégique avec Archer dans la production de l’aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) ;

- Avancées des activités de financement aux Etats-Unis et en Europe, à forte rentabilité ;

- Après une hausse de 29 % des revenus au 3ème trimestre, confirmation de l’objectif 2022 d’une marge opérationnelle à 2 chiffres et d’un flux d’autofinancement libre positif.

- Dividende 2022 de 1,34 € et rachat d’actions pour 1,5 Md€.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.