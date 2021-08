Stellantis rehausse son objectif de marge opérationnelle courante 2021

(AOF) - Grâce à ses bons résultats au premier semestre, Stellantis a rehaussé ses objectifs 2021. Le constructeur automobile anticipe désormais une marge opérationnelle courante d'environ 10% contre de 5,5 % à 7,5 % prévus auparavant. Le groupe avait prévenu les investisseurs début juillet que la marge opérationnelle courante devrait dépasser la fourchette de 5,5 % à 7,5 % au premier semestre. Elle est effectivement bien plus élevée. En pro forma, la firme franco-italienne a généré un bénéfice net de 5,936 milliards d'euros contre une perte de 813 millions d'euros, un an auparavant.

Le résultat opérationnel courant pro forma est ressorti à 8,6 milliards d'euros, avec une marge de 11,4 % contre respectivement 752 millions d'euros et 1,5% au premier semestre 2020. Le consensus Reuters s'élevait à 5,94 milliards d'euros. Stellantis a notamment profité d'une marge record en Amérique du Nord à 16,1 %.

Les revenus nets pro forma ont atteint 75,3 milliards d'euros, en hausse de 46%.

Stellantis souligne le démarrage rapide dans l'exécution des synergies avec un cash net d'environ 1,3 milliard d'euros au premier semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.