Stellantis : rechute sur 14E, les 13,1E en soutien information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Stellantis ricoche sous 14,85E et rechute sur 14E : voici l'ébauche d'un double-top sous 14,9E (1er test le 01/12).

La figure serait confirmée sous 13,1E avec un objectif de correction jusque sur 12E, le plancher du 3 au 10 octobre 2022.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -3.90%