Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : rechute sous les 18,3E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Stellantis rechute sous les 18,3E et semble bien parti pour retomber au contact du support annuel des 18E du 8/9 juillet (c'était également un support testé le 10/11/2023) qui coïncide avec le support ascendant moyen terme.

En cas d'enfoncement, Stellantis s'en irait retracer le support des 17E du 30/10/2023





Valeurs associées STELLANTIS 18,38 EUR MIL -2,32%