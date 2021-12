Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : rebondit à la perfection sur les 15,115E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Stellantis rebondit à la perfection sur le palier des 15,115E, testé à 10ème de Cent près les 29 juillet et 30 novembre. Au-delà des 16E (ex-plancher des 21/09 et 06/10), le 1er objectif sera le comblement du 'gap' des 16,58E du 25/11.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +5.69%