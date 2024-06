Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : rebascule sous les 20E, surveiller 19,4E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Stellantis rebascule sous les 20E et menace très directement le support majeur des 19,82E du 8 mai puis des 4 et 10 juin.

En cas de validation d'un signal baissier, il subsisterait un ultime palier de soutien vers 19,4E, lequel remonte au 25 janvier dernier.





Valeurs associées STELLANTIS 19.69 EUR MIL -2.64%