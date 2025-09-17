Stellantis rappelle près de 164 000 véhicules américains en raison du risque de détachement de pièces de garniture de porte

Stellantis STLAM.MI rappelle près de 164 000 véhicules Jeep aux États-Unis en raison de problèmes entraînant un détachement possible de la garniture des portes conducteur et passager, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel concerne certains véhicules Chrysler Jeep Wagoneer et Jeep Grand Wagoneer fabriqués entre 2022 et 2025, a précisé l'organisme de réglementation de la sécurité automobile, ajoutant que les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement les garnitures de portes, si nécessaire.

Plus tôt en septembre, la NHTSA a déclaré que Stellantis rappelait environ 92 000 véhicules Jeep Grand Cherokee aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle dans le processeur de contrôle hybride qui pourrait entraîner une perte de puissance d'entraînement.

La semaine dernière, le régulateur a ouvert une enquête sur environ 287 000 monospaces Chrysler Pacifica des années modèles 2017-2018 en raison de problèmes potentiels liés à leur direction assistée électrique.