 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 819,42
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis rappelle près de 164 000 véhicules américains en raison du risque de détachement de pièces de garniture de porte
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Stellantis STLAM.MI rappelle près de 164 000 véhicules Jeep aux États-Unis en raison de problèmes entraînant un détachement possible de la garniture des portes conducteur et passager, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel concerne certains véhicules Chrysler Jeep Wagoneer et Jeep Grand Wagoneer fabriqués entre 2022 et 2025, a précisé l'organisme de réglementation de la sécurité automobile, ajoutant que les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement les garnitures de portes, si nécessaire.

Plus tôt en septembre, la NHTSA a déclaré que Stellantis rappelait environ 92 000 véhicules Jeep Grand Cherokee aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle dans le processeur de contrôle hybride qui pourrait entraîner une perte de puissance d'entraînement.

La semaine dernière, le régulateur a ouvert une enquête sur environ 287 000 monospaces Chrysler Pacifica des années modèles 2017-2018 en raison de problèmes potentiels liés à leur direction assistée électrique.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,282 EUR MIL +1,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:15

    Ca doit finir par coûter un pognon de dingue tous ces rappels.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank