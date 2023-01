Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Ram Truck dévoile un pick-up électrique information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - Ram Truck, filiale de Stellantis, a dévoilé hier le concept Ram 1500 Revolution BEV, un pick-up électrique 'ancré dans le futur' qui vise à démontrercomment la marque leader du secteur compte 'réinventer une nouvelle fois le segment des pick-up'.



Se voulant 'résolument avant-gardiste', le concept Ram 1500 Revolution BEV intègre des caractéristiques innovantes qui seront présentes dans tous les prochains pick-up Ram, et notamment dans la gamme électrifiée de la marque.



Ram offrira notamment un portefeuille de solutions 100% électriques conçues pour mieux répondre aux besoins de ses clients, y compris le Ram 1500 BEV qui viendra révolutionner le segment en2024.



'D'ici quelques années, la totalité de la gamme Ram proposera des solutions électrifiées dotées de technologies révolutionnaires', assure Stellantis.





