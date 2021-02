Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : pullback vers 13E, devra préserver 12,4E Cercle Finance • 22/02/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Stellantis amorce un pullback vers 13E, ce qui pourrait constituer l'ébauche d'une 'tête/épaules' sous 13,4/14,2/13,6E. Il faut surveiller la réaction du titre à l'approche des 12,4E, l'ex-plancher du 21/12/2020 puis 11 puis 27 janvier: en cas de rupture, risque élevé de pullback jusque vers 10,6E, l'ex-zénith du 26 février 2020.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.38%