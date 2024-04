Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : pullback sous les 25E information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le pullback amorcé sous 27,35E se poursuit (4ème séance de repli d'affilée) avec une décrue sous les 25E : le titre du constructeur devrait revenir prendre appui sur le petit support des 24,25E du 27 février.





