Stellantis : pullback sous 16,5E, tendance devient baissière

(CercleFinance.com) - Stellantis -plombé comme Renault par l'effet 'guere des prix' lancé par Tesla, amorce un pullback sous les 16E, enfonçant au passage le support ascendant oblique moyen terme qui gravite vers 16,5E.

La tendance haussière est invalidée, le prochain support se dessine désormais vers 15,7E, ex-plancher des 17 et 20 mars, qu'il s'agira de ne pas casser.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -4.94%