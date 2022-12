Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : pullback sous 14,5E information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - Stellantis plafonne sous 15,1E (zénith du 15/08) et subit un pullback sous 14,5E qui semble valider un double-top : une consolidation vers 13,3E semble plausible.



Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.20%