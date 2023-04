Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: propose le 'Loyer sur mesure Peugeot' information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - Peugeot en France propose l'offre ' Loyer sur mesure Peugeot ' qui permet de rendre accessible la voiture électrique.



L'offre est disponible sur toute la gamme électrique Peugeot : e208, e2008 et bientôt e308.



' Cette offre répond aux préoccupations budgétaires actuelles des Français en proposant ainsi la location d'une Peugeot e-208 à partir de 150 euros par mois seulement pour 500 km inclus ' indique le groupe.



Dotée d'un performant moteur électrique de 115 kW (156 ch) et d'une batterie de 51 kWh, la Peugeot e-208 offre une autonomie jusqu'à 400 kilomètres (cycle mixte WLTP).





