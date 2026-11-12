Stellantis prolonge l'arrêt de l'usine de la Fiat 500, selon les syndicats

L'usine historique de Stellantis STLAM.MI à Mirafiori, dans le nord de l'Italie, qui fabrique la citadine Fiat 500, restera fermée la semaine prochaine, prolongeant ainsi l'arrêt de la production pour une cinquième semaine consécutive, ont annoncé jeudi les syndicats.

La FIOM-CGIL, la FIM-CISL et l’UILM ont précisé que les salariés affectés aux chaînes de production de la Fiat 500 resteraient en chômage partiel du 16 au 20 novembre, tandis que certaines autres activités, notamment celles liées aux véhicules spéciaux, à RG Premium et à Maserati, se poursuivraient

Igor Albera, du syndicat FIM-CISL, a déclaré à Reuters que ces arrêts de production prolongés à l'usine de Turin étaient dus en partie à des pénuries de composants et en partie à la faiblesse de la demande pour ce modèle

Albera a déclaré à Reuters qu'un article du journal MF, selon lequel Mirafiori ne devrait rouvrir que pendant deux semaines avant la fin de l'année et ne produire qu'un peu plus de 50 000 voitures en 2026, était crédible

"Une période de production de deux semaines d’ici la fin de l’année est largement suffisante pour honorer le carnet de commandes actuel de la Fiat 500, tant en version hybride qu’électrique", a-t-il déclaré

Un porte-parole de Stellantis a indiqué que les arrêts temporaires dans certaines usines italiennes, liés à une pénurie chez un fournisseur d’un composant destiné à l’unité de contrôle du moteur N3 GSE, pourraient se poursuivre en novembre et décembre, les calendriers de production étant réévalués semaine après semaine tandis que le groupe s’efforce de rétablir un fonctionnement normal