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Stellantis prolonge l'arrêt de l'usine de la Fiat 500, selon les syndicats
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:16

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L'usine historique de Stellantis STLAM.MI à Mirafiori, dans le nord de l'Italie, qui fabrique la citadine Fiat 500, restera fermée la semaine prochaine, prolongeant ainsi l'arrêt de la production pour une cinquième semaine consécutive, ont annoncé jeudi les syndicats.

  • La FIOM-CGIL, la FIM-CISL et l’UILM ont précisé que les salariés affectés aux chaînes de production de la Fiat 500 resteraient en chômage partiel du 16 au 20 novembre, tandis que certaines autres activités, notamment celles liées aux véhicules spéciaux, à RG Premium et à Maserati, se poursuivraient

  • Igor Albera, du syndicat FIM-CISL, a déclaré à Reuters que ces arrêts de production prolongés à l'usine de Turin étaient dus en partie à des pénuries de composants et en partie à la faiblesse de la demande pour ce modèle

  • Albera a déclaré à Reuters qu'un article du journal MF, selon lequel Mirafiori ne devrait rouvrir que pendant deux semaines avant la fin de l'année et ne produire qu'un peu plus de 50 000 voitures en 2026, était crédible

  • "Une période de production de deux semaines d’ici la fin de l’année est largement suffisante pour honorer le carnet de commandes actuel de la Fiat 500, tant en version hybride qu’électrique", a-t-il déclaré

  • Un porte-parole de Stellantis a indiqué que les arrêts temporaires dans certaines usines italiennes, liés à une pénurie chez un fournisseur d’un composant destiné à l’unité de contrôle du moteur N3 GSE, pourraient se poursuivre en novembre et décembre, les calendriers de production étant réévalués semaine après semaine tandis que le groupe s’efforce de rétablir un fonctionnement normal

  • Les syndicats ont déclaré que le dernier arrêt de production à Turin confirmait "une situation de forte incertitude en matière de production et d’emploi" et ont averti que les salariés avaient de plus en plus de mal à faire face à ces périodes répétées de chômage partiel

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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