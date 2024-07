Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: prolongation d'une facilité de crédit de 12 MdsE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé aujourd'hui avoir prolongé avec succès l'échéance et amendé sa facilité de crédit renouvelable syndiquée de 12 milliards d'euros, initialement signée en juillet 2021.



La facilité de crédit syndiquée intègre un large groupe de 29 banques Européennes, Américaines et d'Asie.



Le RCF est structuré en deux tranches : une première de 6 milliards d'euros, d'une durée de trois ans (juillet 2027), et une seconde de 6 milliards d'euros, d'une durée de cinq ans (juillet 2029).



Chaque tranche bénéficie de deux options d'extension supplémentaires, chacune d'un an, exerçable aux premiers et deuxièmes anniversaires de la date de signature de l'avenant.







