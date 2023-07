Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: projet de coentreprise avec six constructeurs information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - Sept des principaux constructeurs automobiles mondiaux, BMW group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz group et Stellantis NV, ont choisi de créer une coentreprise pour accélérer la transition vers les véhicules électriques en Amérique du Nord, a annoncé hier Stellantis.



La coentreprise développera un nouveau réseau de recharge haute puissance avec au moins 30 000 bornes de recharge pour rendre la conduite zéro émission encore plus attrayante pour des millions de clients.



Avec les investissements dans les infrastructures de recharge publiques mis en oeuvre au niveau fédéral et au niveau de l'Etat, la coentreprise exploitera des fonds publics et privés pour accélérer l'installation de bornes de recharge à haute puissance pour les clients.



La coentreprise a pour objectif de devenir le premier réseau de stations de recharge haute puissance fiable en Amérique du Nord.



La coentreprise doit être créée cette année, sous réserve des conditions de finalisation d'usage et des approbations réglementaires.





