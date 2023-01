Stellantis: production d'aéronefs électriques avec Archer information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - Stellantis et Archer Aviation annoncent la conclusion d'un accord pour la production conjointe de l'aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), le Midnight.



Stellantis et Archer travailleront ensemble pour construire le site de production, à Covington (Georgie, Etats-Unis), où l'entreprise prévoit de démarrer la production de l'aéronef Midnight en 2024.



Affichant une autonomie de 160 km, le Midnight est optimisé pour des courts trajets consécutifs d'environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet.



Archer apporte l'équipe de renommée mondiale de son eVTOL, son moteur électrique et ses experts en certification, tandis que Stellantis fournit son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l'expertise de ses équipes et son capital.



Stellantis apportera jusqu'à 150 millions de dollars en fonds propres qu'Archer pourra utiliser à son appréciation en 2023 et 2024, sous réserve de la réalisation de certains objectifs attendus pour 2023 par Archer.



' Le renforcement de notre partenariat avec Archer en tant qu'investisseur stratégique et nos plans visant à développer notre participation au capital de l'entreprise sont la preuve que Stellantis ne cesse de repousser les limites pour offrir à tous des solutions de mobilité éco-responsables, sur la route comme dans les airs ' a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.