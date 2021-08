Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : prochain objectif fixé à 19,50 E information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le titre a validé ce matin l'objectif des 17E avec un gain de près de +4%: le prochain objectif pourrait être le quadruplement par rapport au plancher des 4,83E, soit 19,5E environ (le titre enchaine les records absolus depuis le 21 mai).

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +3.98%