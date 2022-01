Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: prévoit de développer son activité en Chine information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 12:44









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé aujourd'hui son intention d'augmenter sa participation dans la coentreprise GAC-Stellantis, de 50% à 75% afin de poser les nouvelles bases de son activité en Chine.



Le groupeGAC et Stellantis ont accepté d'accomplir ensemble les formalités liées à l'accord, qui restent soumises à l'approbation du gouvernement chinois.



En septembre 2021, Stellantis avait annoncé vouloir créer une organisation opérationnelle simplifiée 'Stellantis Jeep' pour développer la marque en Chine.



La coentreprise est désormais apte à soutenir l'efficacité de cette stratégie intégrée 'One Jeep' en Chine, en se concentrant sur l'usine de fabrication de Changsha qui prépare actuellement le lancement du modèle Compass.



La société devrait détailler ses projets dans l'Empire du Milieu le 1er mars, à l'occasion de la présentation de son plan stratégique global.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.84%